Гончаренко назначили главным тренером «Урала»

Дата публикации: 15-08-2022

В пресс-службе «Урала» сообщили о назначении Виктора Гончаренко новым тренером команды. Информация об условиях контракта со специалистом не раскрывается.



Гончаренко уже тренировал «Урал», проведя во главе команды всего 6 игр. Он оставил свой пост в сентябре 2015 года из-за разногласий с руководством клуба.



Последним местом работы Гончаренко был «Краснодар», который он возглавил в апреле 2021 года. Однако у руля «быков» ему не удалось продержаться и года. В начале января «Краснодар» уволил белорусского специалиста.



В 2016-2021 годах Гончаренко работал с ЦСКА. В 2018 году вместе с «армейцами» он завоевал Суперкубок страны. Клуб под его руководством в 2017 и 2018 годах завершил чемпионат на второй строчке.