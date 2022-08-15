Новичок «Астон Виллы» Карлос порвал ахиллово сухожилие – он пропустит ЧМ-2022

Дата публикации: 15-08-2022

Защитник «Астон Виллы» Диего Карлос угодил в лазарет из-за серьезной травмы, полученной в рамках матча 2-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1). Информация об этом появилась на официальном сайте «львов».



Сообщается, что в концовке встречи с «ирисками» 29-летний бразилец порвал ахиллово сухожилие и теперь его ждет операция. На восстановление от такой травмы требуется не менее шести месяцев.



Таким образом Карлос пропустит не только большую часть этого сезона, но и не сможет помочь сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.



Напомним, центрбек перебрался в «Астон Виллу» этим летом из «Севильи» за 31 миллион евро. За новый клуб он успел сыграть всего два раза.