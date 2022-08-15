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«Ман Сити» оценил Силву в 100 млн евро

Дата публикации: 15-08-2022

«Манчестер Сити» не исключает продажу Бернарду Силвы в текущее трансферное окно, если получит достойную компенсацию за игрока.

Как сообщает журналист «The Athletic» Дэвид Орнштейн, «горожане» просят за португальского хавбека 100 000 000 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» якобы договорилась с руководителями английского топ-клуба о переходе 28-летнего футболиста за 60 млн евро.

Силва оказался на «Этихад Стэдиум» в июле 2017 года. За его трансфер «Сити» выложил 50 млн евро.

В прошлом сезоне португалец забил 13 голов и отдал 7 результативных передач в 50 матчах во всех турнирах.

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