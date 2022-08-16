«МЮ» нацелился на звезду «Реала»

Дата публикации: 16-08-2022

«Marca» информирует, что «Ман Юнайтед» может пополниться Каземиро.



«Манкунианцам» нужен сильный футболист в линию полузащиты, и бразилец, принадлежащий «Реалу», является одним из вариантов усиления для английской команды. При этом официальных предложений по игроку мадридцы пока не получали.



Вероятность трансфера оценивается не слишком высоко, поскольку Карло Анчелотти, возглавляющий «сливочных», заинтересован в сохранении Каземиро и вряд ли согласится его отпустить.



Контракт бразильца с «Реалом» истекает в июне 2025 года. В минувшем сезоне на счету 30-летнего хавбека 48 игр (1 забитый мяч, 4 ассиста).



Рыночная стоимость Каземиро – 40 млн евро («Transfermarkt»).