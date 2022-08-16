«Вест Хэм» договорился о покупке защитника «ПСЖ»

Дата публикации: 16-08-2022

Тило Керер станет игроком «Вест Хэма». Лондонцы уже согласовали его переход с «ПСЖ». Информацию опубликовал ресурс «Sky Sports».



Трансфер защитника обойдется «молотобойцам» в 12 млн евро. Парижане также смогут рассчитывать на бонусные выплаты. Керер уже прибыл в Лондон. Вскоре он должен будет пройти медицинское обследование для «Вест Хэма», после чего состоится подписание контракта.



Лондонский клуб хочет закрыть сделку до 18-го августа. В этом случае Тило сможет выйти на поле в составе новой команды в матче Лиги конференций с «Виборгом».



В «Пари Сен-Жермен» центрдеф перешел летом 2018 года. В сезоне 2021/2022 он провел за парижан 34 игры, отметившись 2 голами.



Ценник на Керера равняется 22 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).