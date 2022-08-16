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«Манчестер Сити» включился в борьбу за Кунью

Дата публикации: 16-08-2022

Маттео Моретто сообщает об интересе «Ман Сити» к Матеусу Кунье, правами на которого владеет «Атлетико». Журналист отмечает, что «матрасники» могут продать форварда за 50 млн евро.

Среди претендентов на бразильца также значится «Манчестер Юнайтед».

Европейскую карьеру Кунья начинал в швейцарском «Сьоне». Состав «Атлетико» бразилец пополнил в 2021 году, подписав с командой Диего Симеоне контракт до июня 2026 года. В завершившемся сезоне в активе 23-летнего нападающего 37 встреч (7 забитых мячей, 7 результативных пасов).

Рыночный ценник на нападающего составляет 30 000 000 евро (данные с портала Transfermarkt.de).

За сборную Бразилии Кунья провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

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