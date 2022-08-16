Дзюба перейдет в «Адана Демирспор» только в случае ухода Балотелли

Дата публикации: 16-08-2022

Ресурс Eurostavka.ru раскрыл подробности переговоров между «Адана Демирспором» и Артемом Дзюбой.



Источник сообщил, что в турецкую команду центрфорвард может перейти лишь в том случае, если ее покинет Марио Балотелли. Факт переговоров с 33-летним россиянином 16-го августа подтвердил спортивный директор клуба.



Сложности в переговорах по переходу Дзюбы могут возникнуть из-за публичной деятельности команд из Турции, активно общающихся со СМИ.



Напомним, Дзюба пока остается без клуба. Свободным агентом экс-нападающий «Зенита» стал по завершении прошлого сезона. В последнее время россиянин тренировался вместе с «Рубином».



Ранее в «СЭ» появилась информация, что «Адана Демирспор» готов платить Дзюбе примерно 1,5 млн евро за сезон.