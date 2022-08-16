02:04 ()
Свернуть список

Дзюба перейдет в «Адана Демирспор» только в случае ухода Балотелли

Дата публикации: 16-08-2022

Ресурс Eurostavka.ru раскрыл подробности переговоров между «Адана Демирспором» и Артемом Дзюбой.

Источник сообщил, что в турецкую команду центрфорвард может перейти лишь в том случае, если ее покинет Марио Балотелли. Факт переговоров с 33-летним россиянином 16-го августа подтвердил спортивный директор клуба.

Сложности в переговорах по переходу Дзюбы могут возникнуть из-за публичной деятельности команд из Турции, активно общающихся со СМИ.

Напомним, Дзюба пока остается без клуба. Свободным агентом экс-нападающий «Зенита» стал по завершении прошлого сезона. В последнее время россиянин тренировался вместе с «Рубином».

Ранее в «СЭ» появилась информация, что «Адана Демирспор» готов платить Дзюбе примерно 1,5 млн евро за сезон.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close