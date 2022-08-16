«Севилья» подпишет защитника «Баварии»

Дата публикации: 16-08-2022

Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что «Севилья» пытается договориться с «Баварией» о переходе Танги Ньянзу.



В испанской команде считают, что сделку удастся закрыть в ближайшее время. За своего игрока «Бавария» хочет получить 20 млн евро. Условия личного контракта с защитником «Севилья» уже согласовала.



Состав «Баварии» Ньянзу пополнил в 2020 году в ранге свободного агента. До этого он принадлежал «ПСЖ». В завершившемся сезоне француз провел за мюнхенскую команду 22 поединка, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Его соглашение с «красными» рассчитано до лета 2024 года. Вместе с немецким грандом Танги завоевал 4 трофея.



Рыночная стоимость 20-летнего центрального защитника равняется 9 млн евро.