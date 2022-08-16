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«Челси» согласовал контракт с Фофана

Дата публикации: 16-08-2022

Перспективный футболист готов к переходу в лагерь «Челси».

Согласно сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, защитник «Лестер Сити» Уэсли Фофана согласовал с лондонцами условия личного контракта.

При этом «Челси» пока не удалось договориться относительно компенсации с руководителями «лис», которые рассчитывают получить внушительную сумму за своего подопечного. Стоит напомнить, что ранее «Лестер» отказался отпустить 21-летнего француза в «Челси» за 75 000 000 евро.

Фофана – воспитанник «Сент-Этьена». Состав английского клуба он пополнил в 2020 году. Минувший розыгрыш АПЛ для Уэсли выдался крайне неудачным. Виной тому травма голени, из-за которой он сыграл всего 7 матчей.

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