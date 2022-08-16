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Алли может отправиться в Турцию

Дата публикации: 16-08-2022

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли может перебраться в чемпионат Турции в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, англичанин привлек внимание представителя Суперлиги – «Бешикташа».

В прошлом сезоне Алли провел 29 поединков на клубном уровне, отличившись двумя голами и результативной передачей.

26-летний атакующий хавбек достался «Эвертону» в качестве свободного агента зимой 2022 года. Его трудовой договор с «ирисками» истекает 30.06.2024. До этого он выступал за «Тоттенхэм Хотспур».

Transfermarkt.de оценивает англичанина в 16 млн евро.

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