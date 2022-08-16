«Ман Юнайтед» ужаснулся финансовым запросам Рабьо и вышел из переговоров

Дата публикации: 16-08-2022

«Манчестер Юнайтед» не будет бороться за подписание Адриена Рабьо, которого пресса активно сватала на «Олд Траффорд».



Так издание «The Athletic» утверждает, что «манкунианцы» решили выйти из переговорного процесса по французскому игроку. В качестве причины называются заоблачные финансовые аппетиты, которые озвучила мать Рабьо – она же агент 27-летнего футболиста. Адриен хочет зарабатывать порядка 9 000 000 евро в год без учета различных бонусов.



В сезоне 2021/22 хавбек поучаствовал в 44 поединках во всех турнирах, голов не забивал, но отдал два ассиста.



Ранее в СМИ была информация, что «МЮ» и «Юве» готовы провернуть сделку по трансферу Рабьо за 15 + 5 млн фунтов.