02:05 ()
Свернуть список

«Ман Юнайтед» ужаснулся финансовым запросам Рабьо и вышел из переговоров

Дата публикации: 16-08-2022

«Манчестер Юнайтед» не будет бороться за подписание Адриена Рабьо, которого пресса активно сватала на «Олд Траффорд».

Так издание «The Athletic» утверждает, что «манкунианцы» решили выйти из переговорного процесса по французскому игроку. В качестве причины называются заоблачные финансовые аппетиты, которые озвучила мать Рабьо – она же агент 27-летнего футболиста. Адриен хочет зарабатывать порядка 9 000 000 евро в год без учета различных бонусов.

В сезоне 2021/22 хавбек поучаствовал в 44 поединках во всех турнирах, голов не забивал, но отдал два ассиста.

Ранее в СМИ была информация, что «МЮ» и «Юве» готовы провернуть сделку по трансферу Рабьо за 15 + 5 млн фунтов.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close