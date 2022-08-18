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«CBS»: «Боруссия» Д – единственный клуб, который готов подписать Роналду

Дата публикации: 18-08-2022

По данным «CBS Sports», число претендентов на Криштиану Роналду сократилось до одного. Единственной командой, готовой подписать 37-летнего форварда, является дортмундская «Боруссия».

Формат трансфера для немецкого клуба не имеет значения. «Боруссия» согласна на полноценный переход или аренду португальца. «Шмели» рассматривают Роналду в качестве сменщика Себастьена Аллера, выбывшего на длительное время после того, как у него диагностировали рак яичка. Сам Криштиану не против перехода в «Боруссию», поскольку в этом сезоне команда Эдина Терзича выступит в Лиге чемпионов.

Вариант со «Спортингом» в настоящий момент маловероятен, поскольку наставник клуба из Лиссабона против подписания Роналду.

Соглашение португальца с «МЮ» рассчитано до следующего лета.

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