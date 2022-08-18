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Агент защитника Соуто подтвердил интерес ЦСКА к игроку

Дата публикации: 18-08-2022

Лусиано Рего, работающий с Яном Соуто, заявил, что в услугах игрока заинтересован российский ЦСКА.

Агент в интервью Алене Ковалевой из «Чемпионата» сообщил следующее: ЦСКА заинтересован в переходе Яна Соуто, но официального предложения от клуба пока не поступало».

Ранее появилась информация, что услуги 20-летнего бразильца были предложены сразу 3 командам, среди которых «Порту», ЦСКА и «Вильярреал». У Соуто имеется действующее соглашение с «Гоясом», истекающее в конце 2024 года. В договоре указан размер отступных за футболиста – 10 млн евро.

Состав «Гояса» бразилец пополнил в марте 2022 года. Всего на его счету 13 встреч за клуб (без результативных действий).

Transfermarkt.de оценивает Соуто в 0,15 млн евро.

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