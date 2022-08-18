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«Ноттингем Форест» согласовал сделку по игроку «Вулверхэмптона» за 53 млн евро

Дата публикации: 18-08-2022

«Ноттингем Форест» в скором времени пополнится Морганом Гиббз-Уайтом, ранее принадлежавшим «Вулверхэмпту». Информацией поделился ресурс «The Athletic».

Клубы уже согласовали детали сделки. Трансфер полузащитника обойдется «лесникам» в 30 000 000 евро. При этом за счет различных бонусов окончательная сумма трансфера может составить около 53 млн евро.

Медосмотр Гиббз-Уайта должен состояться 18-19 августа. Изначально «Ноттингем» предлагал за игрока порядка 40 млн евро, но «Вулверхэмптон» ответил отказом. Всего в летнюю трансферную кампанию «лесники» купили игроков уже на € 130 миллионов.

В прошлом сезоне Гиббз-Уайт находился в аренде «Шеффилд Юнайтед». В активе 22-летнего англичанина 40 игр (13 голов, 10 результативных пасов).

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