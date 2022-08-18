«Галатасарай» может подписать форварда «ПСЖ» Икарди

Дата публикации: 18-08-2022

Мауро Икарди может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.



Николо Скира в своем «Twitter» сообщил, что интерес к нападающему «ПСЖ» проявляет «Галатасарай». Турецкая команда намерена договориться с центрфорвардом о переходе и уже начала готовить для него предложение.



В «Галатасарай» Икарди может перейти на правах аренды. «Пари Сен-Жермен» готов расстаться с 29-летним футболистом. Более того, «красно-синие» согласны компенсировать часть расходов по зарплате аргентинца, составляющей порядка 10 млн евро за сезон.



«ПСЖ» выкупил контракт Икарди летом 2020 года, заплатив за него «Интеру» 50 000 000 евро. Соглашение Мауро с действующим чемпионом франции истекает летом 2024 года. В минувшем сезоне на счету игрока 30 встреч (5 голов).



Стоимость нападающего составляет 22 млн евро (по версии «Transfermarkt»).