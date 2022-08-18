Клюйверт договорился о контракте с английским клубом
Дата публикации: 18-08-2022
Джастин Клюйверт может сменить «Рому» на «Фулхэм». Фабрицио Романо информирует, что вингер уже договорился с английской командой по условиям личного контракта.
Журналист утверждает, что голландец хочет перейти только в лондонский клуб. Тем временем «Фулхэм» продолжает переговоры с «Ромой» относительно трансфера Клюйверта. Очередной их этап пройдет в ближайшее время.
Цвета «волков» Джастин защищает с 2018 года. В завершившемся сезоне на счету 23-летнего игрока 6 забитых мячей и 7 результативных пасов в 31 поединке. Контракт Клюйверта с «джаллоросси» истекает через год.
«Transfermarkt» оценивает голландца в 15 млн евро.
За сборную Нидерландов Клюйверт провел 2 встречи (без результативных действий).