Клюйверт договорился о контракте с английским клубом

Дата публикации: 18-08-2022

Джастин Клюйверт может сменить «Рому» на «Фулхэм». Фабрицио Романо информирует, что вингер уже договорился с английской командой по условиям личного контракта.



Журналист утверждает, что голландец хочет перейти только в лондонский клуб. Тем временем «Фулхэм» продолжает переговоры с «Ромой» относительно трансфера Клюйверта. Очередной их этап пройдет в ближайшее время.



Цвета «волков» Джастин защищает с 2018 года. В завершившемся сезоне на счету 23-летнего игрока 6 забитых мячей и 7 результативных пасов в 31 поединке. Контракт Клюйверта с «джаллоросси» истекает через год.



«Transfermarkt» оценивает голландца в 15 млн евро.



За сборную Нидерландов Клюйверт провел 2 встречи (без результативных действий).