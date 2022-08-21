Мудрик заинтересовал «Арсенал»

Дата публикации: 21-08-2022

Молодой украинский вингер может присоединиться к Александру Зинченко в Лондоне.



Молодой вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает «MediaFoot Marseille».



По информации источника, в услугах 21-летнего украинца заинтересован лондонский «Арсенал», где выступает еще один украинец Александр Зинченко.



«Канониры» работают над усилением атаки и Мудрик – один из кандидатов. Официального предложения в адрес «горняков» пока не было.



Ранее в услугах Мудрика были заинтересованы «Ювентус», «Байер» и «Брентфорд».