«Ницца» намерена перехватить Кавани у «Вильярреала»

Дата публикации: 21-08-2022

«Ницца» включилась в борьбу за Эдинсона Кавани. Об этом рассказал Николо Скира.



Сам уругваец был близок к переходу в «Вильярреал», с которым он уже договорился о контракте. Однако испанцы попросили его дождаться второй встречи плей-офф Лиги конференций, запланированной на 25 августа. «Ницца» намерена воспользоваться возникшей заминкой и готова заключить договор с Кавани без промедлений.



В настоящий момент уругваец остается свободным агентом. Его соглашение с «МЮ» истекло 30-го июня. Ранее СМИ сообщали, что Кавани интересен «Боруссии» (Дортмунд), «Монце», «Боке Хуниорс» и «Валенсии».



В минувшем сезоне в активе форварда 2 забитых мяча в 20 играх за «манкунианцев».



Transfermarkt.de оценивает Эдинсона в 4 млн евро.