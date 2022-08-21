«Ницца» намерена перехватить Кавани у «Вильярреала»
Дата публикации: 21-08-2022
«Ницца» включилась в борьбу за Эдинсона Кавани. Об этом рассказал Николо Скира.
Сам уругваец был близок к переходу в «Вильярреал», с которым он уже договорился о контракте. Однако испанцы попросили его дождаться второй встречи плей-офф Лиги конференций, запланированной на 25 августа. «Ницца» намерена воспользоваться возникшей заминкой и готова заключить договор с Кавани без промедлений.
В настоящий момент уругваец остается свободным агентом. Его соглашение с «МЮ» истекло 30-го июня. Ранее СМИ сообщали, что Кавани интересен «Боруссии» (Дортмунд), «Монце», «Боке Хуниорс» и «Валенсии».
В минувшем сезоне в активе форварда 2 забитых мяча в 20 играх за «манкунианцев».
Transfermarkt.de оценивает Эдинсона в 4 млн евро.