Юмтити в ближайшее время может перейти в «Лечче»

Дата публикации: 21-08-2022

На сайте Джанлуки Ди Марцио появилась информация, что Самуэль Юмтити, принадлежащий «Барселоне», может оказаться в Серии А. На защитника каталонцев претендует «Лечче».



Итальянская команда намерена взять Юмтити в аренду и уже заметно продвинулась в переговорах. Для 28-летнего француза переход в «Лечче» может стать неплохим вариантом получения игровой практики, которой ему не хватает в «Барселоне». В официальных играх Самуэль последний раз выходил на поле в декабре 2021 года. В минувшем сезоне в его активе всего 1 встреча за «сине-гранатовых». При этом переходу в итальянский клуб может помешать высокая зарплата Юмтити.



Соглашение центрбека с каталонцами рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость француза составляет 2 000 000 евро («Transfermarkt»).