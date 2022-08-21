06:32 ()
Свернуть список

Матвиенко может стать игроком «Мальорки»

Дата публикации: 21-08-2022

Защитник «Шахтёра» Николай Матвиенко может усилить «Мальорку».

Испанский клуб уже ведет переговоры с руководством «горняков» о переходе игрока. Параллельно «Мальорка» общается с представителями Матвиенко об условиях личного контракта.

Ранее сообщалось, что украинец входит в сферу интересов «Аякса». Гранд из Нидерландов оценил трансфер 26-летнего защитника в 15 000 000 евро.

По итогам минувшего сезона Николай был задействован в 23 встречах во всех соревнованиях (1 гол и 1 ассист).

Старт нового сезона украинской Премьер-лиги назначен на 23 августа. «Шахтёр» начнет чемпионат Украины матчем против ФК «Металлист 1925».

«Мальорка» выступает в Ла Лиге. В первом туре сезона 2022/23 команда Хавьера Агирре сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close