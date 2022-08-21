Матвиенко может стать игроком «Мальорки»
Дата публикации: 21-08-2022
Защитник «Шахтёра» Николай Матвиенко может усилить «Мальорку».
Испанский клуб уже ведет переговоры с руководством «горняков» о переходе игрока. Параллельно «Мальорка» общается с представителями Матвиенко об условиях личного контракта.
Ранее сообщалось, что украинец входит в сферу интересов «Аякса». Гранд из Нидерландов оценил трансфер 26-летнего защитника в 15 000 000 евро.
По итогам минувшего сезона Николай был задействован в 23 встречах во всех соревнованиях (1 гол и 1 ассист).
Старт нового сезона украинской Премьер-лиги назначен на 23 августа. «Шахтёр» начнет чемпионат Украины матчем против ФК «Металлист 1925».
«Мальорка» выступает в Ла Лиге. В первом туре сезона 2022/23 команда Хавьера Агирре сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0).