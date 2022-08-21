Экс-защитник «Марселя» может продолжить карьеру в «Спартаке»

Дата публикации: 21-08-2022

«Спартак» может усилиться Альваро Гонсалесом. Об интересе «красно-белых» к защитнику рассказал Джеронимо Торно, представляющий ресурс «Cope Elche».



Ранее испанец выступал за «Марсель». Его контракт с французской командой закончил свое действие в августе. Среди претендентов на Гонсалеса также значится «Эльче», предложивший ему соглашение с годовой зарплатой 1,6 млн евро без вычета налогов. По данным журналиста, предложение «Спартака» является более выгодным.



Цвета «Марселя» Гонсалес защищал с 2020 года. Во Францию он переехал из «Вильярреала». В прошлом сезоне на счету 32-летнего футболиста всего 11 поединков за «провансальцев» (без результативных действий).



Стоимость Гонсалеса равняется 2,5 млн евро (по версии сайта Transfermarkt.de).