«Эвертон» хочет продлить соглашение с Пикфордом

Дата публикации: 21-08-2022

Фабрицио Романо информирует, что «Эвертон» готов предложить Джордану Пикфорду новый контракт. О планах клуба продлить соглашение с голкипером также сообщил и Фрэнк Лэмпард, возглавляющий «ирисок».



«Эвертон» обсуждает с Джорданом новый контракт. Он важен для команды. Мы хотим сохранить его. Сам Джордан счастлив с нами», - заявил Лэмпард.



Состав «Эвертона» Пикфорд пополнил в 2017 году, перебравшись из «Сандерленда». В сезоне 2021/2022 в активе 28-летнего стража ворот 37 встреч за «ирисок» (7 поединков без пропущенных мячей). Его трудовой договор с клубом истекают в июне 2024 года.



Transfermarkt.de оценивает вратаря в 20 000 000 евро.



На счету Пикфорда 45 встреч за сборную Англии.