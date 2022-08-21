Хавбек «МЮ» Мактоминей интересен двум другим клубам АПЛ

Дата публикации: 21-08-2022

Скотт Мактоминей может покинуть «Ман Юнайтед».



По данным ресурса «90min», подписать хавбека хотят сразу 2 клуба АПЛ. Речь идет о «Ньюкасле» и «Вест Хэме», которые активизировались сразу после того, как стало известно о скором переезде на «Олд Траффорд» Каземиро. В обоих клубах уверены, что после трансфера бразильца Мактоминей станет игроком запаса.



За «манкунианцев» шотландец выступает с июля 2017 года. В завершившемся сезоне Мактоминей выходил на поле в 37 встречах, в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 результативным пасом. Контракт полузащитника с «Юнайтед» действует до лета 2025 года.



Рыночная стоимость 25-летнего шотландца равняется 32 млн евро.