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«Интер» в шаге от подписания Ачерби

Дата публикации: 21-08-2022

Защитник «Лацио» воссоединится со своим бывшим тренером Симоне Индзаги.

Франческо Ачерби перейдет в миланский «Интернационале». Об этом информирует итальянское издание «TUTTOmercatoWEB».

Так источник утверждает, что «нерадзурри» планируют закрыть сделку в понедельник. Речь идет об аренде с правом выкупа.

Напомним, ранее на Ачерби также претендовали еще два клуба из Ломбардии ¬– «Милан» и «Монца».

Ачерби стал игроком «бьянкочелести» летом 2018 года. В сезоне 2021/2022 Франческо провел 36 матчей в футболке «Лацио», забив 4 мяча и отдав 2 голевых паса.

«Transfermarkt» оценивает защитника в 4 000 000 евро.

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