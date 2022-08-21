«Интер» в шаге от подписания Ачерби

Дата публикации: 21-08-2022

Защитник «Лацио» воссоединится со своим бывшим тренером Симоне Индзаги.



Франческо Ачерби перейдет в миланский «Интернационале». Об этом информирует итальянское издание «TUTTOmercatoWEB».



Так источник утверждает, что «нерадзурри» планируют закрыть сделку в понедельник. Речь идет об аренде с правом выкупа.



Напомним, ранее на Ачерби также претендовали еще два клуба из Ломбардии ¬– «Милан» и «Монца».



Ачерби стал игроком «бьянкочелести» летом 2018 года. В сезоне 2021/2022 Франческо провел 36 матчей в футболке «Лацио», забив 4 мяча и отдав 2 голевых паса.



«Transfermarkt» оценивает защитника в 4 000 000 евро.