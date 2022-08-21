«Реал» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии»

Дата публикации: 21-08-2022

«Реал» проявляет интерес к Джуду Беллингему, правами на которого владеет «Боруссия» (Дортмунд). Информацией поделилось издание «AS». Сообщается, что «сливочные» рассчитывают подписать полузащитника через год.



Беллингем обучался футболу в академии «Бирмингема». В возрасте 17 лет он перебрался в «Боруссию». «Шмели» выкупили его контракт за 25 000 000 евро. В минувшей кампании на счету 19-летнего англичанина 6 забитых мячей и 14 голевых передач в 44 встречах. Соглашение Беллингема с клубом истекает в июне 2025 года. Рыночная стоимость хавбека – 80 млн евро (согласно Transfermarkt.de).



В 2020 году Беллингем впервые получил вызов в национальную сборную. Всего в его активе 15 игр (без результативных действий).