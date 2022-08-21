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«МЮ» и «Марсель» договорились о трансфере Байи

Дата публикации: 21-08-2022

Центрдеф «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи, вероятно, сменит клубную прописку этим летом и отправится во французскую Лигу 1.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Марсель» договорился с «красными дьяволами» по поводу перехода 28-летнего ивуарийца на права аренды с правом выкупа. Следующим летом «провансальцы» заплатят за игрока 10 000 000 евро.

Теперь французской команде осталось согласовать условия личного контракта с самим Байи, который готов принять новый вызов, поскольку Эрик тен Хаг не рассчитывает на него.

В прошлом сезоне защитник сборной Кот-д'Ивуара отыграл за «МЮ» всего 7 матчей, в которых заработал одно предупреждение.

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