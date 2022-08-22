Настоящие отцы игр: самые яркие команды в истории Dota 2 и LoL

Дата публикации: 22-08-2022

На профессиональной киберспортивной сцене сотни, если не тысячи, амбициозных команд, голодных к победам и трофеям. Но лишь единицы из них сумели вписать свое имя в историю.

Букмекерская компания 1xBet представляет подборку ростеров по Dota 2 и League of Legends, которые влюбили в себя миллионы фанатов по всему миру благодаря яркой игре.

Dota 2

OG Esports (2016 — 2019)

OG Esports — первая команда в истории Dota 2, выигравшая 4 мэйджора Valve (Frankfurt 2015, Manila 2016, Boston 2016, Kyiv 2017) и два The International подряд (Vancouver 2018, Shanghai 2019).

Интересно, что в Ванкувере мало кто верил в успех OG — коллектив покинул капитан, после чего тег был вынужден проходить на TI через открытые квалификации. Но благодаря отличному командному взаимодействию и огромной воле к победе парни из OG смогли поднять чемпионский кубок над головой.

Эта победа стала первой и последней для пятерки на турнирах 2018 года. Примечательно, что следующий год выдался аналогичным: тег не радовал результатами по ходу сезона, но в решающий момент, как подобает величайшим коллективам, собрался — и выиграл The International 2019.

Alliance (2013)

Alliance в какой-то степени уникальная команда в Dota 2. В активе команды всего один яркий и по-настоящему запоминающийся сезон, но какой! В 2013 году тег выиграл 10 турниров. Шведы сметали всё на своем пути, практически не замечая соперников.

Кульминационным моментом сезона для пятерки стал The International 2013, который проходил в Seattle. Уже на групповом этапе парни из Alliance показали кто есть кто, не проиграв ни одной карты. Пройдя стадию плей-офф без особых проблем, шведы в решающем матче встретились с Natus Vincere. Финал тогда выдался что надо — Alliance в красивом стиле победили со счетом 3:2.

Alliance образца 2013 года — яркий пример команды, которая очень стремительно взобралась на вершину, но не смогла там надолго удержаться.

Natus Vincere (2011 — 2014)

NAVI — законодатели игровых трендов соревновательной Dota 2. Для представления масштабов крутости достаточно сказать, что за три года команда выиграла 25 разных турниров, в том числе и самый престижный — The International (Cologne 2011).

Многие молодые фанаты задаются вопросом: почему у Natus Vincere настолько мощная база болельщиков, ведь сейчас тег демонстрирует весьма посредственные результаты. Ответ прост — это заслуга Dendi, XBOCT, Puppey и других игроков NAVI, которые доминировали в Dota 2 десять лет назад.

League of Legends

SK Telecom T1 (T1) (2015 — 2016)

Тысячи фанатов League of Legends твердят: T1 — лучшая команда в истории игры. И поклонникам этого тега действительно есть чем гордиться.

T1 доминировали как на внутренней арене, так и на международной: в активе коллектива 9 титулов LCK и 3 победы на чемпионатах мира (две из них пришлись на 2015 и 2016 годы). Больше, чем у любой другой команды в LoL.

T1 славились и до сих пор славятся своим стилем и зрелищной манерой игры. А цвета команды с 2013 года и до сегодня защищает один из лучших игроков в истории League of Legends — Faker.

Fnatic (2011)

Одна из самых старых и уважаемых организаций в киберспорте имеет в клубном зале трофеев кубок чемпионов мира по League of Legends. 11 лет назад Fnatic стал первой (и пока последней) командой из Европы, которой удалось выиграть чемпионат мира по этой дисциплине.

Второй раз повторить этот успех так и не удалось, хотя команда была в шаге от этого в 2018 году, когда проиграла в финале Invictus Gaming.

Fnatic продолжают оставаться одной из лучших европейских команд в League of Legends и борются за самые высокие места.

Team SoloMid (TSM) (2014 — 2017)

А завершает нашу подборку популярнейшая североамериканская организация Team SoloMid с успехами ростера в League of Legends.

Команда TSM по LoL выиграла семь из шестнадцати сплитов североамериканской серии League of Legends Championship Series (LCS), став одной из самых сильных команд в регионе. Наибольший успех пришелся на трехлетний период с 2014 по 2017, когда TSM выиграла 5 из 7 титулов LCS.

При этом заметных успехов на международной арене коллективу пока не удалось достичь. Но если судить по влиянию, TSM — в топе мировых команд по League of Legends.

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