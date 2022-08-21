«Зенит» увеличил предложение по футболисту «Маккаби» до 5 млн евро

Дата публикации: 21-08-2022

Переговоры между «Зенитом» и «Маккаби» (Тель-Авив) относительно перехода Оскара Глуха продолжаются. Информацией поделился ресурс «Sport5».



Петербуржцы не оставляют попыток заполучить 18-летнего атакующего полузащитника. Клуб увеличил начальное предложение по Глуху, составлявшее 4 млн евро, еще на 1 млн евро.



Ранее СМИ сообщали, что «Маккаби» готов отпустить своего игрока за сумму не меньше 6 000 000 евро. Примечательно, что рыночный ценник на хавбека составляет всего 0,5 млн евро («Transfermarkt»).



Глух обучался футболу в структуре «Маккаби». В сезоне 2022/2023 в активе футболиста 3 встречи за израильскую команду, в которых он не отметился результативными действиями. Соглашение Оскара с «желтыми» действует до июня 2024 года.