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«Арсенал» согласился отдать Пепе в аренду

Дата публикации: 21-08-2022

Ивуарийский вингер Николя Пепе, являющийся рекордным трансфером в истории «Арсенала» (80 млн евро), вернется этим летом во французскую Лигу 1. Об этом утверждает журналист Руди Галетти.

Согласно источнику, переход 27-летнего футболиста в «Ниццу» является лишь вопросом времени. Стороны обсуждают финальные детали соглашения перед завершением трансфера. Ожидается, что Пепе присоединится к «орлятам» на правах аренды.

Пепе присоединился к «Арсеналу» в 2019 году. До этого он защищал цвета «Лилля».

В сезоне 21/22 Николя проиграл конкуренцию Букайо Сака, проведя за «канониров» 23 неполных матча, забив 3 гола и отдав 6 ассистов.

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