«Ювентус» должен продать кого-то из игроков, чтобы оформить трансфер Паредеса из «ПСЖ»

Дата публикации: 21-08-2022

Николо Скира информирует, что «Ювентус» пытается закрыть сделку по переходу Леандро Паредеса.



Клуб договорился с аргентинцем по условиям личного соглашения, но трансфер до сих пор не завершен. Чтобы подписать хавбека, туринцам вначале придется расстаться с кем-то из своих подопечных.



Ранее сообщалось, что за переход Паредеса «Ювентус» должен будет заплатить 25 млн евро.



Аргентинец является игроком «ПСЖ». Его контракт с парижанами истекает в 2023 году. В завершившемся сезоне Паредес появлялся на поле в составе в 22 поединках, отметившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.



Рыночная стоимость 28-летнего аргентинца составляет 17 000 000 евро (Transfermarkt.de).