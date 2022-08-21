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«Ювентус» должен продать кого-то из игроков, чтобы оформить трансфер Паредеса из «ПСЖ»

Дата публикации: 21-08-2022

Николо Скира информирует, что «Ювентус» пытается закрыть сделку по переходу Леандро Паредеса.

Клуб договорился с аргентинцем по условиям личного соглашения, но трансфер до сих пор не завершен. Чтобы подписать хавбека, туринцам вначале придется расстаться с кем-то из своих подопечных.

Ранее сообщалось, что за переход Паредеса «Ювентус» должен будет заплатить 25 млн евро.

Аргентинец является игроком «ПСЖ». Его контракт с парижанами истекает в 2023 году. В завершившемся сезоне Паредес появлялся на поле в составе в 22 поединках, отметившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

Рыночная стоимость 28-летнего аргентинца составляет 17 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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