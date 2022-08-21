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«Ворскла» подписала форварда сборной Албании

Дата публикации: 21-08-2022

Нападающий «Тираны» Таулянт Сефери стал игроком полтавской «Ворсклы». Об этом сообщает «Arkeleu».

По информации источника, соглашение между клубом и 25-летним албанцем рассчитано на три года. За этот период футболист заработает около 700 тысяч долларов.

Также отмечается, что сумма трансфера составила 500 000 евро.

В прошлом сезоне Сефери провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Также на его счету 10 поединков в футболке национальной сборной Албании и один забитый мяч.

Напомним, 23 августа стартует чемпионат Украины. В 1-м туре «Ворксла» сыграет в гостях против «Зари».

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