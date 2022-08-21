Кунде в шоке от ситуации в «Барселоне»

Дата публикации: 21-08-2022

По данным «Diario Sport», Жюля Кунде не устраивает ситуация, сложившаяся после его перехода в «Барселону».



Защитник пока не может выступать в составе каталонцев, поскольку «сине-гранатовым» не удается зарегистрировать 23-летнего француза в Ла Лиге. Из-за этого он вынужден пропустить уже вторую игру.



Более того, пока непонятно, сможет ли «Барса» оформить его регистрацию к встрече 3-го тура Примеры, запланированной на 28-е августа. Даже расставание с Мемфисом Депаем не позволит каталонцам завершить регистрацию Кунде, поскольку этого будет недостаточно.



Если «Барселоне» не удастся зарегистрировать Жюля до 31-го августа, то он сможет покинуть команду бесплатно.