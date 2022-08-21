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Вейналдум сломал большеберцовую кость на тренировке «Ромы»

Дата публикации: 21-08-2022

Неудачное начало для нидерландского футболиста в новой команде.

Полузащитник итальянской «Ромы» Джорджиньо Вейналдум вылетел на длительный срок из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба «волков».

31-летний голландец получил перелом правой большеберцовой кости на тренировке. В ближайшее время футболист должен пройти дополнительные медицинские тесты.

Напомним, хавбек перебрался из «Пари Сен-Жермен» в «Рому» в летнее трансферное окно на правах аренды.

Во втором туре Серии А «Рома» сыграет против «Кремонезе». Встреча запланирована на 22 августа.

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