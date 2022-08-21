Вейналдум сломал большеберцовую кость на тренировке «Ромы»
Дата публикации: 21-08-2022
Неудачное начало для нидерландского футболиста в новой команде.
Полузащитник итальянской «Ромы» Джорджиньо Вейналдум вылетел на длительный срок из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба «волков».
31-летний голландец получил перелом правой большеберцовой кости на тренировке. В ближайшее время футболист должен пройти дополнительные медицинские тесты.
Напомним, хавбек перебрался из «Пари Сен-Жермен» в «Рому» в летнее трансферное окно на правах аренды.
Во втором туре Серии А «Рома» сыграет против «Кремонезе». Встреча запланирована на 22 августа.