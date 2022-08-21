Закария заинтересовал два клуба

Дата публикации: 21-08-2022

Полузащитник сборной Швейцарии Денис Закария, на клубном уровне представляющий «Ювентус», близок к тому, чтобы оказаться в другом чемпионате. Такой информацией поделился итальянский журналист Николо Скира.



Заполучить 25-летнего футболиста рассчитывают дортмундская «Боруссия» и «Монако».



Стоит упомянуть, что Денис ранее уже успел поиграть в немецкой Бундеслиге. В период с 2017 по 2022 год он защищал цвета «Боруссии» из Менхенгладбаха.



Состав туринцев опорник пополнил в начале 2022 года. Сумма трансфера – € 8 млн евро. С тех пор он успел сыграть в футболке «Юве» 14 раз (1 гол и 1 ассист).



«Transfermarkt» оценивает Закарию в 27 000 000 евро.