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Тедеско может быть уволен из «РБ Лейпциг» после матча с «Вольфсбургом»

Дата публикации: 22-08-2022

Доменико Тедеско может лишиться своей должности в «Лейпциге» уже в конце этой недели, о чем передает «Bild».

Руководство «красных быков» разочаровано результатами, которые демонстрирует команда под предводительством 36-летнего наставника. Напомним, «РБ Лейпциг» проиграл в Суперкубке Германии «Баварии» и набрал 2 очка в 3 матчах чемпионата.

Решение о судьбе 36-летнего специалиста будет принято после встречи с «Вольфсбургом», запланированной на 27 августа в рамках 4-го тура Бундеслиги.

Напомним, Тедеско принял «РБ Лейпциг» в конце 2021 года. Ранее коуч работал в России в московском «Спартаке».

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