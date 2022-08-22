В «Селтике» подтвердили, что близки к подписанию Хакшабановича из «Рубина»

Дата публикации: 22-08-2022

Сеад Хакшабанович в скором времени может стать игроком «Селтика».



«Близок ли Хакшабанович к переходу в «Селтик»? Да, считаю, что это верное описание ситуации. Сделка близка к завершению», - приводит слова Ангелоса Постекоглу, возглавляющего шотландскую команду, ресурс «Sky Sports».



«Рубин» выкупил права на Хакшабановича прошлым летом. Трансфер обошелся казанцам в 6,5 млн евро. Черногорец подписал с клубом контракт сроком на 5 лет. В составе «рубиновых» хавбек провел 23 игры, отметившись 1 голом и 4 ассистами. В марте он отправился в аренду в «Юргорден», воспользовавшись возможностью, предоставленной ФИФА.



Ранее СМИ писали, что Сеад решил больше не приостанавливать контракт с «Рубином» и стать полноценным игроком другого клуба.