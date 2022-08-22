В «Вильярреале» рассказали лишь об одной возможности для «Барселоны» приобрести Фойта

Дата публикации: 22-08-2022

Хосе Мануэль Льянес, занимающий пост вице-президента «Вильярреала», заявил, что клуб не намерен обсуждать с «Барселоной» переход Хуана Маркоса Фойта, потому единственным для каталонцев вариантом подписать защитника будет выплата полной суммы отступных, указанных в его контракте.



Заявление Льянеса опубликовал ресурс «DAZN»: «Вильярреалу» это неинтересно. Каталонцам придется выплатить отступные за игрока, мы не собираемся вести переговоры по своим футболистам, тем более, по Хуану».



Фойт воспитывался в структуре «Эстудиантеса». «Вильярреал» приобрел его в июле 2021 года, заплатив 15 млн евро. Контракт фулбека с «желтой субмариной» истекает летом 2026 года.



Ранее СМИ писали, что отступные за Фойта равняются 40 000 000 евро.