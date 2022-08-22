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«Манчестер Юнайтед» заблокирует переход Магуайра в «Челси»

Дата публикации: 22-08-2022

По информации издания «The Guardian», «Ман Юнайтед» намерен сохранить в составе Гарри Магуайра, несмотря на интерес к нему со стороны «Челси». Ранее стало известно, что «аристократы» хотели бы видеть центрального защитника в своем составе и готовы предложить в обмен на него Кристиана Пулишича.

Магуайр стал игроком «красных дьяволов» в 2019 году, перебравшись из «Лестера». Сумма сделки составила 87 млн евро. Контракт англичанина с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года. В минувшем сезоне Магуайр провел 37 встреч (2 забитых мяча).

Рыночная стоимость 29-летнего защитника составляет 38 млн евро (Transfermarkt.de).

В активе Магуайра 46 игр за сборную Англии (7 забитых мячей).

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