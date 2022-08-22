Федун покинул пост президента «Спартака»

Дата публикации: 22-08-2022

Леонид Федун оставил должность президента «красно-белых», занимаемую им с 2004 года. Также его больше не будет в совете директоров «Спартака», вследствие чего он отойдет от управления командой. Информация появилась в Telegram‑канале москвичей.



«Вклад Федуна в спортивные результаты, развитие и инфраструктуру команды высоко оценивается «Лукойлом». Компания будет пытаться приумножить достижения и не нарушить традиции, сформированные в течение долгих лет основателями «Спартака», футболистами, наставниками и огромным количеством болельщиков», - публикует заявление «Лукойла» в своем Telegram‑канале «Спартак».



О покупке «Лукойлом» полного пакета акций «красно-белых» и «Открытие Банк Арены» стало известно 22-го августа.