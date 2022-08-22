Официально: «Шахтёр» арендовал Тейлора

Дата публикации: 22-08-2022

Донецкий «Шахтёр» объявил об аренде флангового защитника Лукаса Тейлора из ПАОКа. Об этом сообщается на официальном сайте «горняков».



Соглашение рассчитано на один сезон.



Тейлор – воспитанник «Палмейраса». В сезоне-2018/19 выступал в составе «Львова» (17 матчей, 3 мяча, 2 ассиста), а весной 2020-го перешел в «Днепр-1», где играл под руководством нынешнего наставника «Шахтёра» Йовичевича. В сезоне-2021/22 выступал за греческий ПАОК (29 матчей, 5 ассистов).



27-летний бразилец будет защищать цвета «горняков» под 23-м номером.



Ранее украинский гранд объявил о подписании вингера «Фехервара» Ивана Петряка. За возвращение своего бывшего игрока «Шахтёр» заплатил венграм 1 500 000 евро.