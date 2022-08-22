«МЮ» ведет переговоры с Гакпо, у игрока ПСВ одни агенты с тен Хагом

Дата публикации: 22-08-2022

Фабрицио Романо в своем «Twitter» сообщил об интересе «МЮ» к Коди Гакпо.



По данным инсайдера, переговоры по трансферу левого вингера продолжаются уже более 2 недель. При этом интересы футболиста представляют те же агенты, что работают с Эриком тен Хагом, возглавляющим «манкунианцев».



Гакпо воспитывался в академии ПСВ. В основе команды из Эйндховена он дебютировал в 2018 году. В текущем сезоне на счету 23-летнего голландца 6 игр за «красно-белых», в которых он отметился 3 забитыми мячами и 4 ассистами. Контракт Коди с клубом действует до лета 2026 года. Рыночный ценник на него равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).



В 2021 году Гакпо впервые вызвали в сборную Нидерландов. Всего в его активе 7 поединков за национальную команду (2 гола).