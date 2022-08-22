02:22 ()
Свернуть список

«Вест Хэм» согласовал трансфер Эмерсона из «Челси»

Дата публикации: 22-08-2022

По данным «Sky Sports», «Вест Хэму» удалось договориться с «Челси» по трансферу Эмерсона.

Сумма компенсации за защитника составит 15,3 млн евро. Дополнительно «синие» смогут рассчитывать на 2,4 млн евро бонусных выплат. Медосмотр итальянца для «Вест Хэма» должен состояться в ближайшее время.

В августе прошлого года фулбек был арендован «Лионом», за который провел 36 игр (1 забитый мяч, 2 результативных паса). Французы не стали выкупать Эмерсона по окончании аренды, потому в июне он вернулся в Англию.

Соглашение итальянца с «аристократами» рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость 28-летнего исполнителя составляет 14 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

На счету Эмерсона 27 игр за национальную команду Италии, в составе которой он стал победителем Евро-2020.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close