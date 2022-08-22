«Вулверхэмптон» интересуется Калайджичем из «Штутгарта»

Дата публикации: 22-08-2022

Австрийский центрфорвард Саша Калайджич может сменить клуб уже в это трансферное окно, перебравшись в Англию.



Как сообщает «Sky Sports», нападающий «Штутгарта» Калайджич заинтересовал «Вулверхэмптон». Переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. Однако пока им не удалось сойтись на сумме трансфера.



«Штутгарт» хочет получить за лидера атаки не менее 25 миллионов евро, а представители АПЛ готовы раскошелиться только на 17 000 000 евро.



Калайджич пополнил ряды «швабов» в июле 2019 года. В текущем розыгрыше чемпионата Германии 27-летний футболист отличился тремя результативными передачами в трех матчах.