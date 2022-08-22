«Челси» заплатит «Барселоне» за Обамеянга 27 млн фунтов

Дата публикации: 22-08-2022

«Челси» в шаге от подписания габонского бомбардира «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга.



Так издание «Relevo» уверяет, что сделку могут закрыть в ближайшие часы. Каталонцы получат за игрока 27 миллионов фунтов стерлингов (около 32 млн евро) – 22 миллиона сразу и 5 млн бонусами. Ранее сообщалось, что лондонцы готов заплатить за форварда всего 15 000 000 фунтов.



Обамеянг перешел из «Арсенала» в «Барселону» в начале года. За «сине-гранатовых» он провел 24 матча, отличившись 13 голами и 1 результативным пасом.



Ранее 33-летний габонец успел поиграть за «Дижон», «Лилль», «Монако», «Сент-Этьен» и «Боруссию» (Дортмунд).