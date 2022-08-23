«Бавария» может арендовать де Йонга

Дата публикации: 23-08-2022

Немецкий клуб намерен помочь «блаугранас» избавиться от голландца.



Хавбек «Барселоны» Фрэнки де Йонг может продолжить свою карьеру в немецкой Бундеслиге.



Как стало известно «Mundo Deportivo», в услугах 25-летнего игрока заинтересована «Бавария», которая хочет арендовать полузащитника на один сезон с правом дальнейшего выкупа.



Также отмечается, что мюнхенцы будут выплачивать зарплату де Йонгу, что поможет «Барселоне» зарегистрировать защитника Жюля Кунде.



Ранее Люком активно интересовался «МЮ», который уже согласовал трансфер с каталонцами, но сам футболист отказался от переезда в АПЛ.



Отметим, что де Йонг принял участие в двух стартовых матчах «Барселоны» в этом сезоне.