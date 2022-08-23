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«Бавария» может арендовать де Йонга

Дата публикации: 23-08-2022

Немецкий клуб намерен помочь «блаугранас» избавиться от голландца.

Хавбек «Барселоны» Фрэнки де Йонг может продолжить свою карьеру в немецкой Бундеслиге.

Как стало известно «Mundo Deportivo», в услугах 25-летнего игрока заинтересована «Бавария», которая хочет арендовать полузащитника на один сезон с правом дальнейшего выкупа.

Также отмечается, что мюнхенцы будут выплачивать зарплату де Йонгу, что поможет «Барселоне» зарегистрировать защитника Жюля Кунде.

Ранее Люком активно интересовался «МЮ», который уже согласовал трансфер с каталонцами, но сам футболист отказался от переезда в АПЛ.

Отметим, что де Йонг принял участие в двух стартовых матчах «Барселоны» в этом сезоне.

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