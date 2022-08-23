Стал известен срок контракта Степанова с «Сочи»

Дата публикации: 23-08-2022





«Сочи» усилится Данилой Степановым, ранее выступавшим за «Арсенал» (Тула). Новость опубликовал ресурс «Чемпионат», ссылаясь на источник, располагающий информацией по данному вопросу.



Футболист уже прибыл в стан сочинского клуба. Контракт с защитником будет рассчитан на 3 года.



Защитник, являющийся воспитанником «Рубина», перебрался в тульскую команду в 2021 году. «Арсенал» взял его в аренду у казанского клуба, а летом этого года выкупил контракт игрока.



В минувшем сезоне в активе Степанова 28 встреч в РПЛ (1 забитый мяч, 4 результативных паса).



Рыночная стоимость 22-летнего фулбека составляет 2 млн евро («Transfermarkt»).