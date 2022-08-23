Мариано может покинуть «Реал»

Дата публикации: 23-08-2022

«AS» сообщает, что Мариано Диас близок к отъезду из Мадрида.



Из-за того, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти решил не делать ставку на игрока в предсезонном турне, а также учитывая хорошую форму лидера атаки «Реала» Карима Бензема, доминиканец задумался о смене команды.



Мариано хочет остаться в Ла Лиге, перейдя в лагерь одного из местных клубов.



Диас является воспитанником академии «Реала». Он вернулся на «Сантьяго Бернабеу» из французского «Лиона» в 2018 году. С тех пор выходил на поле 59 раз, забил 7 голов и отдал 1 ассист.



Контракт доминиканца с «галактикос» актуален до конца июня следующего года. По версии Transfermarkt.de, сегодня 29-летний Мариано стоит порядка 6 млн евро.