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Мариано может покинуть «Реал»

Дата публикации: 23-08-2022

«AS» сообщает, что Мариано Диас близок к отъезду из Мадрида.

Из-за того, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти решил не делать ставку на игрока в предсезонном турне, а также учитывая хорошую форму лидера атаки «Реала» Карима Бензема, доминиканец задумался о смене команды.

Мариано хочет остаться в Ла Лиге, перейдя в лагерь одного из местных клубов.

Диас является воспитанником академии «Реала». Он вернулся на «Сантьяго Бернабеу» из французского «Лиона» в 2018 году. С тех пор выходил на поле 59 раз, забил 7 голов и отдал 1 ассист.

Контракт доминиканца с «галактикос» актуален до конца июня следующего года. По версии Transfermarkt.de, сегодня 29-летний Мариано стоит порядка 6 млн евро.

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