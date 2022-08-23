04:46 ()
Свернуть список

«Зенит» объявил о трансфере защитника «Спартака»

Дата публикации: 23-08-2022

«Зенит» подписал воспитанника «Спартака» Дамира Шайхтдинова. Информация появилась на сайте петербургской команды.

Крайний защитник заключил с «Зенитом» 2-летнее соглашение. По данным портала Transfermarkt.de, за своего игрока «красно-белые» получили 34 000 евро.

Пресс-служба «Зенита» адресовала новичку следующее сообщение: «Клуб рад приветствовать Дамира Шайхтдинова! Удачи и побед вместе с «Зенитом»!».

Шайхтдинов обучался футболу в академии «Спартака». С августа 2020 года он играл за «Спартак-2». В сезоне 2021/2022 в активе 18-летнего футболиста 8 встреч в Первой лиге (1 результативная передача).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close