Трапп рассматривает предложение «МЮ» о 4-летнем контракте

Дата публикации: 23-08-2022

Издание «Bild» сообщает, что Кевин Трапп может стать игроком «МЮ». «Манкунианцы» предложили голкиперу «Айнтрахта» соглашение сроком на 4 года. В настоящий момент футболист думает над переходом в английскую команду.



Состав «орлов» Трапп пополнил в 2012 году. После 3 сезонов в немецком клубе он перебрался в «Пари Сен-Жермен», где выступал до 2018-го, а затем вернулся в «Айнтрахт». Немецкая команда подписала полноценный контракт с вратарем после годичной аренды.



В минувшем сезоне Трапп провел за «Айнтрахт» 46 встреч (7 «сухих» матчей). Текущее соглашение 32-летнего стража ворот с клубом рассчитано до лета 2024 года.



Рыночная стоимость игрока – 7 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).



В сезоне 21/22 Трапп вместе с клубом из Франкфурта стал победителем Лиги Европы.