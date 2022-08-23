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Китайский банк хочет купить клуб РПЛ из Москвы

Дата публикации: 23-08-2022

В Telegram-канале «Раздевалка» появилась информация, что одному из китайских банков интересен вариант с покупкой столичного клуба, выступающего в российской Премьер-лиге.

Ранее аналогичной новостью поделился Александр Добровинский, который отметил, что один из банков Поднебесной прорабатывает вариант с приобретением известного столичного клуба. Точными данными он не располагал, потому сделал предположение, что этим клубом может оказаться «Спартак».

«Никто всерьез не воспринял информацию про интерес китайского банка к команде из Москвы. Однако, по нашим сведениям, банк из Китая, на самом деле, рассматривает подобную возможность, но речь идет не о «Спартаке», а о «Торпедо», - пишет Telegram-канал «Раздевалка».

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